Şampiyonlar Ligi H grubunda lider Real Madrid, puan durumunda peşinden gelen Tottenham'ı ağırlıyor. Peki Real Madrid - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...
REAL MADRİD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid, Harry Kane'li Tottenham'ı evinde ağırlayacak. Karşılaşma Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu stadında oynanacak. Türkiye saati ile Real Madrid - Tottenham maçı saat 21:45'de oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Polonyalı Szymon Marciniak üstlenirken, yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Zorlu iki takım arasındaki karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen izlenebilecek.
Real Madrid oynadığı son 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 2 galibiyet alarak toplamda 6 puan ile lider durumda.
Tottenham oynadığı son 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 2 galibiyet alarak toplamda 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
- Real Madrid, Avrupa kupalarında henüz Tottenham'a yenilmedi (3G 1B).
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 29 maçta rakiplerine yenilmedi (22G 7B).
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 52 grup maçının 51'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı (Ekim 2015'teki 0-0'lık PSG maçı hariç).
- Tottenham, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki grup maçını kazandı.
- Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'la oynadığı iki maçta da birer gol atan Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla bu turnuvada çıktığı 90 maçta rakip filelere 94 gol gönderdi.
- Şampiyonlar Ligi'nde sadece beş maça çıkan Harry Kane yedi gol atarken, bu sezon Tottenham'ın attığı altı golün tamamına katkı yaptı (beş gol, bir asist).
SAKAT / CEZALILAR
Real Madrid: Gareth Bale (sakat) Mateo Kovacic (sakat) Dani Carvajal (sakat) Jesus Vallejo (sakat)
Tottenham: Victor Wanyama (sakat) Erik Lamela (sakat) Ben Davies (sakat) Kevin N'koudou (sakat) Dele Alli (sakat)
SON MAÇ KADROLARI
Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Raphael Varane, Carlos Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale
Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Ben Davies, Davinson Sanchez, Serge Auirer, Eric Dier, Moussa Sissoko, Harry Winks, Harry Kane, Heung Min Son
- Real Madrid - Tottenham
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