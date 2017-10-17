Şampiyonlar Ligi H grubunda lider Real Madrid, puan durumunda peşinden gelen Tottenham'ı ağırlıyor. Peki Real Madrid - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

REAL MADRİD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid, Harry Kane'li Tottenham'ı evinde ağırlayacak. Karşılaşma Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu stadında oynanacak. Türkiye saati ile Real Madrid - Tottenham maçı saat 21:45'de oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Polonyalı Szymon Marciniak üstlenirken, yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Zorlu iki takım arasındaki karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen izlenebilecek.

Real Madrid oynadığı son 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 2 galibiyet alarak toplamda 6 puan ile lider durumda.

Tottenham oynadığı son 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 2 galibiyet alarak toplamda 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Real Madrid, Avrupa kupalarında henüz Tottenham'a yenilmedi (3G 1B).

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 29 maçta rakiplerine yenilmedi (22G 7B).

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 52 grup maçının 51'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı (Ekim 2015'teki 0-0'lık PSG maçı hariç).

Tottenham, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki grup maçını kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'la oynadığı iki maçta da birer gol atan Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla bu turnuvada çıktığı 90 maçta rakip filelere 94 gol gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece beş maça çıkan Harry Kane yedi gol atarken, bu sezon Tottenham'ın attığı altı golün tamamına katkı yaptı (beş gol, bir asist).

SAKAT / CEZALILAR

Real Madrid: Gareth Bale (sakat) Mateo Kovacic (sakat) Dani Carvajal (sakat) Jesus Vallejo (sakat)

Tottenham: Victor Wanyama (sakat) Erik Lamela (sakat) Ben Davies (sakat) Kevin N'koudou (sakat) Dele Alli (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Raphael Varane, Carlos Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale

Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Ben Davies, Davinson Sanchez, Serge Auirer, Eric Dier, Moussa Sissoko, Harry Winks, Harry Kane, Heung Min Son

Real Madrid - Tottenham