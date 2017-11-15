Real Madrid transfer atağına kalkıyor

İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid bu sezonun bitiminde, uzun bir süredir sessiz kaldığı transfer piyasasında tekrardan aktif olmayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve geçen sezon İspanya Ligi'nde de zafere ulaşan Zinedine Zidane'ın öğrencileri, bu sezona istediği gibi başlayamadı.
İSTENİLEN SEZON BAŞLANGICI YAPILAMADI
11 hafta sonunda İspanya Ligi'nde lider Barcelona'nın daha şimdiden 8 puan gerisine düşen Madrid temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda da 4 maç sonunda İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham'ın gerisinde kaldı.
Buna rağmen hala her iki kulvarda da şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in bu sezon bitiminde kadroya astronomik ücretlerle transferler yapmayı planladığı iddia edildi.
PARİS'E ÇIKARTMA YAPILACAK
Madrid ekibinin, Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in bu sezon başında kadrosuna kattığı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağı yönünde dedikodular dolanırken, Bu sezon rekor bir ücretle Paris ekibinin yolunu tutan Neymar'a da talip olabileceği ileri sürüldü.
BALE İLE YOLLAR AYRILACAK
2013 yılında Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Gareth Bale'den beklediği katkıyı alamayan Real Madrid yönetimi, Galli oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiltere Ligi'nden Bale için birçok teklif alan Madrid yönetimi, yıldız ismi iyi bir ücrete satmak istiyor. Galli oyuncuya Ada'dan Manchester United ile Chelsea'nin ilgisi olduğu biliniyor.
RONALDO KALACAK MI?
2009'da dönemin transfer rekoru kırılarak kadroya katılan ve Real Madrid'de oynadığı süre boyunca dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'nun takımdaki geleceği merak ediliyor. 2021'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen bu sezon başında yönetime ayrılmak istediğini söylediği iddia edilen Portekizli yıldız oyuncu ile ilgili kararın bu sezon sonu alınması bekleniyor. Başkan Florentino Perez, 32 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istese de, Ronaldo bu karara sıcak bakmıyor.
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