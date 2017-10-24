İspanya Kral Kupası 1/16 finalinde mücadele eden Jose Maria Salmeron yönetimindeki Real Murcia, evinde Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona'yı konuk ediyor. Formda olan Barcelona'nın nasıl bir skorla staddan ayrılacağını futbolseverler merakla bekliyor. Peki, Real Murcia - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MURCİA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Murcia'nın stadı La Condomina'da oynanacak karşılaşma bu akşam (24 Ekim) Türkiye saatiyle saat 22:30' da başlayacak. Hakemlik görevi İspanyol Munuera Montero' da olacak. Karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Real Murcia oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştır.

Barcelona oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştır.

Real Murcia oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken, kalesinde 9 gol görmüştür.

Barcelona oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken, kalesinde 2 gol görmüştür.

EN GOLCÜLER

Real Murcia: Victor Curto (6) Pedro Martin (2) Elady (1)

Real Murcia - Barcelona

Real Murcia

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