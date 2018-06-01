Real Oviedo - Huesca maçı heyecanı

Real Oviedo ve Huesca, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Real Oviedo 62 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Huesca 75 puanda ve 2. sırada. Real Oviedo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Huesca son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Real Oviedo galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Huesca galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Real Oviedo önceki hafta Elche mücadelesinde 0-2 kazandı.

Huesca ise Levante maçında 1-2 kazandı.

Real Oviedo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Real Oviedo, kendi sahasında 33 gol attı, 16 gol yedi.

Huesca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Huesca, 29 gol atarken 24 gol yedi.