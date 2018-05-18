Real Oviedo - Sevilla II düellosu

İspanya 2.Lig maçında Real Oviedo ile Sevilla II, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 59 puanlı Real Oviedo 9. sırada bulunuyor, Sevilla II 29 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Real Oviedo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sevilla II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Oviedo kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Sevilla II sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Real Oviedo son haftadaki Elche müsabasında 0-2 kazandı.

Sevilla II ise Rayo Vallecano maçında 1-2 yenildi.

Real Oviedo, evinde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 15 gol yedi.

Sevilla II, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sevilla II 9 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.