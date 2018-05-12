Real Potosi - Sports Boys Warnes maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Copa Sudamericana Play Off 1.Aşama F heyecanı devam ediyor. Real Potosi, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Sports Boys Warnes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Real Potosi 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sports Boys Warnes 1 puanda ve 4. sırada. Real Potosi son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sports Boys Warnes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 573 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Potosi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sports Boys Warnes sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Potosi önceki hafta Guabira mücadelesinde 3-0 yenildi.

Sports Boys Warnes ise Oriente Petrolero maçında 2-3 kazandı.