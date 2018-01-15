La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.

11. dakikada Willian Jose ve 34. dakikada Juanmi'nin gollerine engel olamayarak 2-0 geriye düşen Barcelona, 39. dakikada Paulinho'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Barcelona, 50. ve 71. dakikada Luis Suarez'in golleriyle karşılaşmada 3-2 öne geçti.

Karşılaşmada son sözü Lionel Messi söyledi. Arjantinli yıldız 85. dakikada frikikten attığı golle skoru belirledi.

Mücadeleyi 4-2 kazanan Barcelona, 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan Barcelona, Anoeta'da 2008 yılından sonra ilk kez kazandı.

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