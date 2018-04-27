Real Sociedad - Athletic Bilbao maç önü

Real Sociedad ve Athletic Bilbao, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:15. 43 puanlı Real Sociedad 11. sırada bulunuyor, Athletic Bilbao 40 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Athletic Bilbao, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 120 kodlu maçı oynayanlar; Real Sociedad galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Athletic Bilbao galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Real Sociedad önceki hafta Celta Vigo mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Athletic Bilbao, Atletico Madrid karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Real Sociedad, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 41 gol atıp 26 gol yedi.

Athletic Bilbao, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Athletic Bilbao, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.