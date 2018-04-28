Real Sociedad - Athletic Bilbao maç önü

Real Sociedad ve Athletic Bilbao, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:15. Real Sociedad 43 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Athletic Bilbao 40 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Athletic Bilbao, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Real Sociedad kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Athletic Bilbao kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Real Sociedad önceki hafta Celta Vigo mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Athletic Bilbao ise Atletico Madrid maçında 3-1 yenildi.

Real Sociedad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Real Sociedad, kendi sahasında 41 gol attı, 26 gol yedi.

Athletic Bilbao ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athletic Bilbao, 20 gol atarken 27 gol yedi.