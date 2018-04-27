Real Sociedad - Athletic Bilbao maç önü

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Sociedad, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Athletic Bilbao takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:15. 43 puanlı Real Sociedad 11. sırada bulunuyor, Athletic Bilbao 40 puana sahip ve 14. sırada. Real Sociedad son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Athletic Bilbao, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Real Sociedad kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Athletic Bilbao kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Real Sociedad son haftadaki Celta Vigo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Athletic Bilbao ise Atletico Madrid karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Real Sociedad, 41 gol attı ve 26 gol yedi.

Athletic Bilbao, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Athletic Bilbao 20 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.