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VIP’TE GALATASARAY ANILARI

Sociedad’ın müzesinde Galatasaray’dan da anılar var. Aslan figürlü bir plaket. VIP salonunda ise kocaman tek bir resim bulunuyor. O da 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynadıkları maça ait bir fotoğraf.