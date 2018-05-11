Real Sociedad - Leganes rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Real Sociedad ile Leganes, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:15. Maç öncesi Real Sociedad 46 puanla 11. sırada, Leganes 40 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Leganes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 285 kodlu maçı oynayanlar; Real Sociedad galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Leganes galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Real Sociedad son haftadaki Celta Vigo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Leganes ise Deportivo Alaves maçında 1-1 berabere kaldı.

Real Sociedad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Real Sociedad, kendi sahasında 44 gol attı, 27 gol yedi.

Leganes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Leganes, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.