Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? 2017 Rebiülevvel ayı duaları ve ibadetleri

İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiülevvel ayı için vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde "Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor?", "Rebiülevvel ayı duaları" ve "Rebiülevvel ayı ibadetleri" aramasını yapan vatandaşlar, soruların yanıtını arıyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı duaları ve ibadetleri nelerdir?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman aleminde önemli günlerden olan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, bu yıl dün itibarıyla 19 Kasım'da başladı. Müslümanların önem verdiği günlerden olan, dualarla ve ibadetlerle ihya edilen Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor ve dualar ediyor.

REBİÜLEVVEL AYI DUALARI VE İBADETLERİ

Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak vazife boy abdesti almaktır. Boy Abdesti esnasında Yarabbi! "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.

İlk Gece Namazı

Akşam namazından sonra iki rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz'e yüz kere: ''Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Ve Barik Ve Sellim Bi-Rahmetike Ya Er-Hamur Rahimin '' diye Salavat-ı Şerif'e okunur.

Üçüncü Gün Namazı

Bu günde dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir defa Ayete-l Kürsi okunur. Namazın ardından ise üç defa Taha Suresi ve üçdefa Yasin Suresi okunur. Sonra kişi bu mamazından Hasıl Olan sevabı efendimiz Hz. Muhammed'in mutahhar Ve mukaddes Ruh-u Şerif'ine bağışlar.

Namazdan sonra şu dua okunur; "Allahümme inni es'elüke bi hürmeti habibike ve resulike Muhammedin sallalâhü aleyhi vesellim ve bi hürmeti nûru velâdetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemiil kâinatı enter zukani rü'yete cemâli vechikelkerimi ve rü'yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahim"

Okunacak Dualar

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur

Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir.

İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra "Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

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