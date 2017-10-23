Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Recep Altepe kimdir?
RECEP ALTEPE KİMDİR?
Recep Altepe, 1959 yılında Bursa'da doğdu. Eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Altepe, 1983 yılında kendi işini kurdu ve bir süre boyunca kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve benzeri proje işlerini yürüttü.
1989 yılında siyasi kariyerine başlayan Recep Altepe, İl Yöneticisi olduğu Refah Partisi'nde 1994 yılında İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerini yaptı. Bir yıl boyunca Fazilet Partisi'nde Genel Merkez Müfettişliği görevini de yapan Altepe, 1994 yılı seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği'ne seçildi.
1999 yılındaki seçimlerde bir kere daha seçilen Recep Altepe, üst üste iki dönem boyunca bu görevleri yürüttü. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri´nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları'nda görev yaptı.
2004 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen Altepe, 29 Mart 2009 yılındaki yerel seçimlerde de AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
30 Mart 2014 tarihindeki seçimlerde bir kere daha Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihinde üst üste iki dönem seçilen ilk başkan oldu.
23 Ekim 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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Misafir 11 dakika önceGec kalınmış bir karar isabet olmuş00