Recep Çetin: "Beşiktaş benim evim, her türlü görev onurdur"

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Recep Çetin, uzun yıllardır antrenörlük yaptığını dile getirerek, "Doğru insanlarla çalışmayı tercih ettim. Tabii ki benim de hedeflerim var. Hedeflerim her zaman daha ileri, daha yukarı, daha büyük başarılar. Beşiktaş benim evim, orada her türlü görev en büyük onurdur. Beşiktaş'ta teknik direktörlük olabilir. Olmazsa üzülürüm. Beşiktaş'ta çok şampiyonluklarım oldu." diye konuştu.

"KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Süper Lig'e önemli oyuncuların transfer olduğunu anlatan Çetin, Avrupa ligleriyle eş değer hale geldiğini belirtti. Çetin, Sivasspor'un da önemli transferler gerçekleştirdiğini aktararak, "Süper Lig'e adapte olmak biz oyuncular açısından biraz zaman aldı. Yavaş yavaş bunları aşıyoruz. İyi, kaliteli oyuncularımız var. Bunların bir arada oynaması çok büyük avantaj sağlayacak, gün geçtikçe iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kırmızı-beyazlı takımı daha iyiye, daha doğruya, daha güzele ve istikrarlı bir takıma dönüştürmek istediklerini dile getiren Çetin, "Sivasspor'un hedefi ligde kalmak çünkü yeni çıkan takımların ilk hedefi ligde kalmaktır." diye görüş belirtti.

Sivasspor'da önceliklerinin takım hüviyetini yakalamak ve devamlılığı geliştirmek olduğunu vurgulayan Çetin, bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını anlattı.

"SAVAŞLAR ÇOK GENERALLERLE DEĞİL, ASKERLERLE KAZANILIR"

Çetin, kaliteli oyuncular transfer ettiklerinin altını çizerek, "Hedeflerimiz var, iyi oyuncular transfer edildi. Savaşlar çok generalle değil, askerlerle kazanılır. Doğru planlama yaparsanız, doğru oyuncuları tercih ederseniz çok büyük oyuncu aramanıza gerek yok." diye konuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen teknik direktör Samet Aybaba ve yardımcı antrenör Zlatko Yankov ile çalışmanın güzel bir duygu olduğunu aktaran Çetin, "Samet hocayı 35 senedir tanıyorum, Beşiktaş'a transfer olduğumda o kaptandı. O benim ağabeyim. Yankov sonradan bize gelen iyi ve lider bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta orta sahada çok iyi işler yaptı. Onun da takımımıza gelmesi ve bizimle çalışması daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"İDEALLERİM YOKSA ASLA BAŞARILI OLAMAZSIN"

Önceliğinin her zaman yerli oyuncudan yana olduğunu aktaran Recep Çetin, şöyle devam etti:

"Yerli oyuncu yok diyemezsiniz, bakıyorsunuz takımlarda 8-10 tane yerli oyuncu var. 14 yerli oyuncunuzun olması lazım. 14 yerli oyuncunun olduğu yerde Türkiye liginde yerli oyuncu yok diyemezsiniz. Bir plan yok, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri bu. Sizin bir planınız yok, bir altyapınız yok, antrenörleriniz doğru değil, doğru tercihleri yapmamışsınız, ondan sonra oyuncu bahane değil. Bunu 14 değil 18 yabancıya da çıkarsanız değişmez. Yabancı oyuncuya bir şey söylemenize gerek yok. 'Senin eksiğin bu' diyorsun gidip buna çalışıyor ama yerli oyuncular bunu çalışmıyor, eksiklikleri olduğu halde çalışmıyor, geliştirmiyor kendini. Geliştirmediği zaman da çok çabuk kırılıyorlar. Türkiye'de mali konulara baktığınız zaman büyük uçurumlar var. Yabancı oyuncuların da çok uçuk rakamlara oynadığını biliyoruz. Yerli oyuncuların biraz daha onların önünde olmasını istiyorum, onlardan daha fazla çalışmalarını daha fazla arzu etmelerini istiyorum. İdeallerin olmazsa asla başarılı olamazsın."

Çetin, şampiyonluk adaylarının Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir olduğunu sözlerine ekledi.