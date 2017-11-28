Recep Tayyip Erdoğan'dan "Arakan için Sevgi Ordusu"na destek!

Somali'ye yardım kampanyası başlatan sosyal medya fenomeni Jerome Jarre ve Fransız oyuncu Omar Sy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü kişinin başlattığı "Arakan İçin Sevgi Ordusu" kampanyasının tanıtımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya yıldızı Fransız Jerome Jarre'ın Arakan'a yardım çağrısına yanıt verdi.
Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili Jerome Jarre, ihtiyaç sahibi insanlar her nerede yaşarsa yaşasın, yardım taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyiz. #LoveArmyforRohingya'nın çabalarını yardım kuruluşlarımız AFAD, TİKA, Kızılayın yanı sıra THY aracılığıyla destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) November 28, 2017
Jarre, Twitter hesabından, "Hepinize ihtiyacımız var! Arakan misyonumuz için Türkiye Cumhurbaşkanından yardım talep ediyoruz! @RT_ERDOGAN'ı RT'leyin! #ErdoganHelpRohingya etiketini de kullanın!" paylaşımında bulunmuştu.
— JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) November 28, 2017
SOMALİ İÇİN DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
"Arakan İçin Sevgi Ordusu" ekibi, Arakanlı sığınmacıların bulunduğu Bangladeş'in Cox Bazaar bölgesinde, sosyal medya üzerinden tüm dünyaya seslenerek yardım kampanyası başlattı.
Daha önce de Somali'ye yardım için Türk Hava Yollarına çağrıda bulunan ve milyonlarca kişinin desteğini kazanan Fransız sosyal medya fenomeni Jerome Jarre, "Burada bir araya geldik ve mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiye ulaşıp sesimizi duyurarak Arakanlı Müslümanlara destek kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanyayla büyük şirketlerin dikkatini çekerek onların yardımda bulunmasını hedefliyoruz." dedi.
Sosyal medya hesaplarından takipçileri ile kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Jarre, kampanyanın başarılı olması ve tüm dünyaya yayılabilmesi amacıyla siyasilerin de desteği gerektiğini kaydetti. Jarre, Somali'ye yardım kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gördükleri desteği hatırlatarak "Başka bir kampanya düzenlersek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek vereceği sözünü almıştık. Türkiye insani yardım alanında dünyada ikinci sırada geliyor." ifadelerini kullandı.
"ONA ULAŞIRSAK DÜNYA SESİMİZİ DUYAR"
Kampanya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini isteyen Jarre, "Ona ulaşırsak tüm dünyaya sesimizi duyurabiliriz. Dünya çapında bir liderin kampanyamıza destek vermesiyle her şey çok daha hızlı ve güzel ilerler." dedi. Arakan ve Bangladeş'te Erdoğan'ı ve Türkiye'yi herkesin tanıdığını kaydeden Jarre, bulundukları kampa daha önce Türkiye tarafından yardımların ulaştırıldığını hatırlattı.
İLK MESAJ ERDOĞAN'A
Kampta yapılan ilk yayın ve sosyal medya üzerinden başlatılan "farkındalık kampanyasından" sonra çok sayıda ünlü isim, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben ilk destek çağrısını yayınladı.
Jarre, "Hepinize ihtiyacımız var. Arakan kampanyamız için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini istiyoruz." mesajında "Erdoğan Arakan'a yardım et" etiketini kullandı. Fransız sinema oyuncusu Omar Sy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında, "Sana güveniyoruz" ifadelerine yer verirken, sinema, müzik ve gösteri dünyasından dünyaca ünlü yüzlerce sanatçı da kampanyaya destek vermesi için Erdoğan'ın yardımını istedi.
FRANSA'DA TT OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arakanlı Müslümanlara yardım kampanyası için destek istenen Twitter etiketi, Fransa'da en çok konuşulan konu (TT) oldu. #ErdoganHelpRohingya mesajı dünya üzerinde çok sayıda ülkede de en çok konuşulan konular arasına girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen eylül ayında Cox Bazaar bölgesini ziyaret ederek Arakanlıların ihtiyaçlarını incelemiş ve yardım götürmüştü. Türkiye Arakan'a ve Arakan Müslümanlarının sığındığı Bangladeş'e yardım götüren ilk ülke oldu.
Bu arada, Fransa’nın en köklü kulüplerinden Saint Etienne de kampanyaya destek verdi.
Kendilerini Sevgi Ordusu olarak adlandıran internet fenomenleri ve ünlü sanatçılar, daha önce de Somali için yardım kampanyası başlatmış, Türk Hava Yolları (THY) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle ülkeye önemli oranda insani yardım yapılmasını sağlamışlardı.
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