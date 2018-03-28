Satışa sunulan reeder M10 Plus, 9,6 inç IPS ekranından 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. Android 7.0 işletim sistemiyle çalışan tabletin 16 GB’lık dahili hafızası microSD kartla 64 GB’a kadar artırılabiliyor.

2 MP arka, 0,3 MP ön kamerayla donatılan M10 Plus, gücünü 4 çekirdekli 1,3 GHz çekirdek hızına sahip MTK8163 işlemcisinden alıyor. Tablette ayrıca ARM Mali-T720 grafik işlemcisi bulunuyor. 2 GB belleğe sahip olan M10 Plus, USB-C yuvasıyla hızlı ve çift taraflı şarj özelliği sunuyor.

5.000 mAh kapasiteli piliyle uzun pil ömrü vadeden tablet, HDMI çıkışıyla da görüntüsünü büyük ekranlara aktarabiliyor.

reeder M10 Plus, 599 TL fiyatla teknoloji mağazalarında satışa sunuldu.