Reeder’dan uygun fiyatlı tablet: M7 Go

7 inç boyutunda bir ekranı bulunan M7 Go’nun arkasında ve önünde 2 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor. Tabletin pil kapasitesi ise 2200 mAh değerinde. Tabletin 8 GB depolama kapasitesi microSD kartlarla genişletilebiliyor. 260 gram ağırlığında olan M7 Go tablet, 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip.

M7 Go tablet Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor. En yaygın işletim sistemi sürümlerinden biri olan Android 7.0, yüz binlerce uygulamayı ve birçok özelliği destekliyor. reeder M7 Go tablet Turkcell bireysel ses hattı olan abonelere özel faturaya ek ayda sadece 11.96 TL (36 ay boyunca) karşılığında alınabiliyor.

Reeder M7 Go teknik özellikleri:



Android 7.0 işletim sistemi

7 inç 1024x600 piksel IPS ekran

1 GB RAM

8 GB dahili hafıza

1.3 GHz 4 çekirdekli MT8167 işlemci

2200 mAh pil

Arka 2 Megapiksel, Ön 2 Megapiksel kamera

Wi-Fi, Bluetooth desteği

3.5mm kulaklık, microSD ve microUSB desteği

118x107.8x 10 mm, 260 gr