Reel kesim güven endeksi Kasım ayında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Kasım ayı iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 106,3 seviyesinde gerçekleşti.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.



Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 109,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.



Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı gözlendi.



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi,iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.



Ortalama birim maliyetlerde,son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.



İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9'a gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,3'e yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi

Reel kesim güven endeksi Kasım

Reel kesim güven endeksi 2017