TCMB, 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000 ve İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanıdı.

AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, reeskont kredilerinin Türkiye'nin ihracatçısına verdiği en büyük destek olduğunu belirterek, " Merkez Bankası, ihracat reeskont kredi ödemelerinde kur riskini üstlenerek, reel sektör için döviz belirsizliğini tam tersine çevirdi." dedi.

Avdagiç, Merkez Bankası'nın ihracatçının önünü görmesi için son derece olumlu bir adım attığını aktararak, "İhracatçımız örneğin dolar borcunu 4,2 TL'den sabitleyip kredi ödemelerinde rahatlarken, rekabetçi bir kurla dış pazarda avantaj kazanacak. İhracatçımızın sipariş alıp, fiyat verirken cesareti daha da artacak. Merkez Bankası iki mesajı bir seferde verdi; hem 'ihracatçının arkasındayım' dedi hem de TL'yi koruma açısından cesur bir hamle yaptı." ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇIMIZIN ELİ BU KARAR İLE DAHA DA GÜÇLENMİŞ OLDU"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, TCMB'nin reeskont kararının ihracatçının üzerindeki döviz baskısını kaldıracağını belirterek, Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın dövizdeki artışı bir nebze olsun frenleyeceğini ve ihracatçıların elini güçlendireceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın döviz kurlarıyla ilgili argümanlarını devreye sokarak dövizdeki hareketliliği dizginlemeye çalıştığını kaydeden Cesur, "Reeskont kararı da bu bağlamda atılmış bir adımdır. TL'ye sıkışmış olan ihracatçıya üretim desteği sağlamak açısından verilen kredi, ihracat sonrası döviz üzerinden alınıyordu. Bu karar ile Merkez Bankası döviz rezerv kârlılığından vazgeçerek TL'ye dönmüş oldu. İhracatçının üzerindeki döviz baskısını kaldırdığı gibi döviz kurundaki artışları da frenlemeye yönelik bir hamle yapmış oldu. İhracatçılarımız açısından çok güzel ve yerinde bir karar, ihracatçımızın eli bu karar ile daha da güçlenmiş oldu." diye konuştu.