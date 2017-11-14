Reel sektörün döviz riskine TL uzlaşmalı önlem geliyor

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planladıklarını söyledi.

Kilimci, “Döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planlıyoruz. Vadeli döviz sözleşmeleri, döviz kuru riski yönetiminde en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Buna göre, işlemlerde vadeli olarak belirlenen döviz kuru ile vade tarihindeki döviz kuru arasındaki fark, Türk Lirası olarak el değiştirecek. Reel sektörün kur riski yönetimine katkı sağlarken, MB’nin rezervleri de etkilenmeyecek” dedi.