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"Benim görevim, tam olarak kim ve ne olduğumla barışık olmak. Düşüncelerimle, kusurlarımla, görünüşümle ve yeteneklerimle gurur duymak" sözlerinin yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan oyuncu, hayranlarına "Kendinizle barışık olun" mesajı verdi.