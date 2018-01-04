Bölücü Terör Örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunda yer alan 'Agit Van' kod alı terörist Hasan Demir 15 Aralık günü Yağlıdere ilçesi Günlük yaylası kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak operatöre teslim olduğunu söyleyerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. PKK'lı Demir'in 14 günlük jandarma sorgusunun ardından 29 Aralık günü Espiye ilçesinde adliyeye çıkartılarak tutuklanmıştı.
GİRESUN VE REFAHİYE'DEKİ SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
İHA'nın haberine göre, terör örgütü PKK'lı Demir, jandarmadaki ilk ifadesinde ve arazi üzerinde gösterdiği yerler ile örgütün Karadeniz yapılanmasına ağır darbeler vurulurken, savcılık ifadesinde ise Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında birçok sığınağın ve kamp alanın yerini söylediği ve bu kapsamda geçtiğimiz hafta 5 PKK'lının hava operasyonu ile bir PKK'lının ise girilen silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirilerek sığınakların imha edildiği bilgisine ulaşıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Karadeniz Açılım Grubu'na katılma hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
Teslim olduktan sonra askerlerden herhangi bir şekilde kötü muameleye maruz kalmadığını belirten Demir'in 2015 yılında İstanbul'da örgüt mensupları ile tanışarak dağ kadrosuna çıktığı, Tunceli dağ kadrosunda askeri ve ideolojik eğitimler aldıktan sonra Sivas ve Erzincan illerinde eylemlere katıldığı sonrasında Doğu Karadeniz bölgesine geçiş yaptığı ifadesine yansıdı. İfadesinde bulunduğu grup ile Erzincan'dan yaklaşık 2 haftalık yayan yolculuğun ardından Giresun kırsalına ulaştığın kaydeden PKK'lı Demir, gece yolculuk yaptıklarını belirtti.
RADYO DİNLEYEREK HABERDAR OLMUŞLAR
Kırsal alanda halktan destek alamadıkları için zorlandıklarını ve bu yüzden barınamadıkları için sık sık yer değiştirdiklerini kaydeden Demir, radyo dinleyerek hava durumunu ve güncel konuları takip ettiklerini söylediği öğrenildi. Teslim olmaya nasıl karar verdiği konusunda da Demir'in "Radyoda kar geleceği haberini duyduk ve o gece arazide kaldık. Ertesi gün araziden aşağıya doğru indik. Günlerdir yürüyorduk ve hava çok soğuktu artık ayaklarım soğuktan yanmış gibiydi. Diğer iki örgüt mensubu ile 100'er metre mesafe ile yürüyorduk. Ben biraz daha geriden kaldım onlar bir virajı dönünce ben de o fırsattan kaçarak izimi kaybettirdim. Etrafımda gördüğüm yayla evlerine girdim. Kar yağmaya başlayınca teslim olmayı düşündüm ve teslim oldum" bilgisi ifadelerine yansıdı.
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