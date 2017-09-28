Referandum sonrası KDP: Türkiye'nin göndereceğimiz heyeti kabul edeceğini umuyoruz

IKYB Başkanı Mesud Barzani'nin lideri olduğu KDP dış ilişkiler sorumlusu Hoşyar Siwaily, bağımsızlık referandumu sonrası BBC Türkçe'ye konuştu.

Siwaily, yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye heyet göndermek istediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük beklentileri olduğunu söyledi.

KDP'nin Erbil yakınlarındaki Dış İlişkiler Başkanlığı'nda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Siwaily, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden anlayış beklediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgiliyse büyük umut ve beklentileri olduğunu belirtti.

Siwaily, Kerkük'le ilgili olarak ise özel statü ve özerklik gibi çözümlerin tartışılabileceğini kaydetti.



Siwaily, referandum sonrası Ankara-Erbil ilişkilerinin önceki haline dönmesini umduklarını, kendilerine karşı durmanın hem Irak Kürtlerine hem de Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi:

"Türkiye'yle hem ekonomik hem de siyasi açıdan ortak çıkarlarımız mevcut. İşbirliği tarihimiz bize, bu işbirliğinden çok şey elde ettiğimizi gösterdi. Kürtlerin iradesine karşı durmak bizi yaralayacaktır. Ancak aynı zamanda Türk ekonomisine zarar verecektir. Bunun, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili de olumsuz etkileri olacaktır".

"TÜRKİYE SINIRI KAPATMAYACAK"

Türkiye'den yaptırım, sınır kapatma gibi açıklamalar geldiğinin hatırlatılması üzerine KDP yetkilisi şöyle konuştu:

"Türkiye tabi ki yaptırım uygulamaya muktedirdir. Bu ekonomimize zarar verir, farklı açılardan halkımıza zarar verir. Ancak son yıllarda gördüğümüz Türk siyasetinin mantığı bize, Türkiye'nin bunu yapmayacağını gösteriyor. Türkiye bu tavrı almayacak, sınırları kapatmayacak. Sınırları kapatırsa iki tarafa da zarar verir. Öncelikle bize zarar verir ama Türkiye üzerinde de negatif etkisi olur".

KDP yetkilisi ayrıca Ankara'ya bir heyet göndermek istediklerini belirtti. Siwaily; "Temasların olacağından hem de bunların sahnenin arkasında da olmayacağından eminim. İki taraf arasında diyalog ve müzakerelerin açılmasını ve Türkiye'nin bizim tarafımızdan gönderilecek heyetleri kabul edeceğini umuyoruz. Bu heyetler bizim bakış açımızı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi halkının 25 Eylül'de görüşünü ifade etmek için kullandığı yolu açıklayacaktır. Bu gerilimi daha önce yaşamıştık. 1991'den 2008'e kadar bizim Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi değildi ancak bu tarihten sonra ilişkiler geliştirildi. Diyalog, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki yanlış anlamaları çözmenin temeli olacaktır." ifadelerini kullandıç

"ERDOĞAN'DAN UMUTLUYUZ"

Siwaily, Türkiye'deki iç siyasetin de Ankara'nın tavrını etkilediğine inandıklarını, AK Parti'den, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umutlu olduklarını söyledi:

"Türkiye'nin liderliği, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketlerinde çok pragmatik ve çok hesaplıdır. Erdoğan'dan büyük umudumuz ve beklentilerimiz var. Onun geçmişte olduğu gibi pragmatik bir tutum ve yaklaşım sergileyeceğini düşünüyoruz. Ve bu bağımsız tutum ve yaklaşım, hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Türkiye halkının çıkarınadır."

"BAĞDAT'LA MÜZAKERELER NİSAN'DAN ÖNCE BAŞLAMAZ"

Bağdat yönetimiyle müzakerelerin Nisan'dan sonra başlayacağını belirten Siwaily, "Şüphesiz Irak Başbakanı bugün referenduma karşı çok sert bir konumda, sert bir yaklaşım sergiliyor. Özellikle de seçimlere yaklaştığımız için, ki büyük ihtimalle Nisan'da yapılacak, Irak'taki iç siyasetin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Tüm taraflar rekabet içinde. Nisan'daki seçimlerden önce Irak'tan, müzakereleri başlatmak için ciddi bir adım beklemiyoruz." dedi.

Siwaily, "Büyük ihtimalle, Erbil'le müzakereleri başlatmanın gelecek seçimlerdeki şanslarını etkileyeceğini düşünüyorlar. Ancak müzakereleri başlatmaktan başka çare yok. Biz şiddeti seçmedik, şiddete karşıyız, diğer tarafın da aramızdaki gerilim ve zorlukları çözmek için şiddeti kullanmayacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.