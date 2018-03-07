Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Babaeski İşletme Şefliği'nde arıza görevlisi olarak görev yapan Refiye Dülger, 18 yıldır yüksek gerilim hatlarında ve elektrik direklerinde mesai harcayarak, bir akrobat gibi cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor.

AA'nın haberine göre bir tekstil fabrikasının elektrik arıza departmanında çalışırken ustasının "Elinin hamuruyla erkek işlerine karışman doğru değil" eleştirisiyle hırslanan Refiye Dülger, bir yıla yakın çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden istifa ederek 2000 yılında TREDAŞ'ta işe başladı.

Yıllardır ilçede nerede bir arıza varsa kaskını, eldivenini takan 47 yaşındaki Dülger, kimi zaman elektrik direklerine, kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkarak arızayı kısa sürede çözüp bölgeyi elektriğe kavuşturuyor.

- "İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Dülger, yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini söyledi.

Erkeklerin egemen olduğu mesleği, kadınların da yapabileceğini topluma gösterdiğini ifade eden Dülger, kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını belirtti.

Mesleğinin zorluğunu ve tehlikesini bildiğini anlatan Dülger, "TREDAŞ'taki görevimi yaklaşık 18 yıldır severek yerine getiriyorum. Bana başta ailem ve diğer yakınlarım çok destek oldular. TREDAŞ, ailesi de beni kabul ederek, tüm kadınlar adına bu şansı bana verdi." diye konuştu.

Çevre ve hava şartlarına aldırış etmeden zorlu mesleğini yerine getirdiğini dile getiren Dülger, kendisinin karşılaştığı zorluklarla erkek meslektaşlarının da karşılaştığını, bu nedenle de olumsuzluklardan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekti.

Direğe çıkarken ve yüksek gerilim hatlarındaki arızalara müdahale ederken hiç korkmadığını ve heyecanlanmadığını aktaran Dülger, şöyle devam etti:

"Tekstil fabrikasında ustam 'elinin hamuruyla karışma bizim işlere' derdi ben de daha fazla karıştım. İyi elektrikçi olduğumu düşünüyorum, bu yüzden ben daha çok işime odaklanıyorum. Bir korku hissetmiyorum. Güvenlik tedbirlerimi de erkeklere daha daha titiz bir şekilde alıyorum. Kadınlar evde nasıl titiz ise işlerinde de o şekilde. Kadının olduğu yerde muhakkak ki bir fark vardır."

Dülger, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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