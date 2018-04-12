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Türkiye’de her beş kişiden biri reflü hastası. Son yıllarda sıklıkla rastlanan hastalıklardan biri olan reflü, vücudumuzun diğer bölgelerinde kendini gösteren ancak reflü ile ilgisi olmadığını düşündüğünüz pek çok rahatsızlığa zemin hazırlayabiliyor.