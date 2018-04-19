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Asitli meyvelerden uzak durun

Portakal, mandalina gibi meyveler reflü yakınmalarını artırıyor. Özellikle reflü sebebi ile yemek borusu tahriş olmuş kişilerde bu meyvelerin yanma hissine sebep olma olasılığı çok daha artıyor. Reflü hastaları için muz, elma gibi meyveler çok daha kolay tolere edilebilir meyveler. Yine de şikayetler hastaya göre değişebildiğinden meyveleri teker teker denemenizde ve kendinize iyi gelen meyveleri belirlemenizde fayda var.