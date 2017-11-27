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YEMEK YİYEMEMEKTEN KANSERE KADAR PEK ÇOK SONUÇLA KARŞILAŞILABİLİR

Mide suyu; asit, mide enzimleri ile bazen safra içerir ki bunlar eritici ve yıkıcı etkilere sahiptir. Yenilen yemekler bu sayede sindirilir. Bunu yaparken sindirim organlarımız mide suyundan kendilerini korumak zorundadır ve bunun için de etkin savunma sistemlerine sahiptir. Ancak savunma sistemlerinin yetersiz kalması durumunda reflü hastalığı ortaya çıkar.