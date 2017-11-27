Kimi zaman göğüs ortasında yanma, ağrı, ağza acı su gelmesi kimi zaman da ses kısıklığı ve kuru öksürükle kendini gösterebilen reflü, en yaygın sindirim hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
Her yaşta görülebilen ve giderek artan bu hastalığın ortaya çıkmasında en büyük etken, yanlış beslenme alışkanlıkları olarak gösteriliyor. Reflü tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürüp, iş hayatını olumsuz etkilemekle kalmıyor, yemek borusuna zarar verip kansere giden yolu bile açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Musa Aydınlı, reflü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
YEMEK YİYEMEMEKTEN KANSERE KADAR PEK ÇOK SONUÇLA KARŞILAŞILABİLİR
Mide suyu; asit, mide enzimleri ile bazen safra içerir ki bunlar eritici ve yıkıcı etkilere sahiptir. Yenilen yemekler bu sayede sindirilir. Bunu yaparken sindirim organlarımız mide suyundan kendilerini korumak zorundadır ve bunun için de etkin savunma sistemlerine sahiptir. Ancak savunma sistemlerinin yetersiz kalması durumunda reflü hastalığı ortaya çıkar.
Dengesiz ve düzensiz beslenme, şişmanlık, sigara, alkol, stres vb. faktörler savunma sitemlerini olumsuz etkiler. Mide suyu zamanla yemek borusunun içini döşeyen dokuyu zedeler ve asit serbest sinir uçlarına ulaşır. Bu da ağrı gibi yakınmaların ortaya çıkmasına neden olur. Hastalık göz ardı edilir ve kontrol altına alınmaz ise ağrı ve yanmanın ötesinde tehlikeli boyutlara ulaşabileceği unutulmamalıdır.
HASTA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SANABİLİR
Yemeklerden sonra olan bazen gece uykudan uyandırabilen göğüs ortasında yanma ve ağrı, ağıza acı su gelmesi bu hastalığın tipik yakınmalarıdır. Ağrılar bazen o kadar çok şiddetli olabilir ki hasta kalp krizi geçirdiğini bile sanabilir.
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