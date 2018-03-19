Regaib Kandili için sayılı günler... Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın beklediği ve İslam dininde önemli bir yeri bulunan Regaib Kandili'nde eller dua için açılacak ve bu özel gün idrak edilecek. Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecedir. Peki Regaib Kandili ne zaman? 2018 Regaib Kandili hangi güne denk geliyor?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Duaların edileceği, namazların kılınacağı ve ibadetlerin yapılacağı Regaib Kandili, bu yıl 22 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş, 22 Mart Perşembe günü Regaib Kandili'ni kutlayacak ve birçok ibadet yapılacak.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Regaip; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet... İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaip Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; Regaipimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

REGAİB KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Regaib Kandili'ne mahsus bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Müslümanlar, Regaib Kandili gecesini tövbe ve dua ederek, namaz kılarak ve Kur'an-ı Kerim okuyarak idrak etmektedir.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaip gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84)

2018 YILI KANDİL TAKVİMİ

- 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili

- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili

- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili

- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili

- 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcı

- 10 Haziran 2018 Kadir Gecesi

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