Regensburg - Darmstadt 98 maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga maçında Regensburg ile Darmstadt 98, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Regensburg 47 puanla 5. sırada, Darmstadt 98 37 puanla 17. sırada bulunuyor. Regensburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Darmstadt 98 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Regensburg kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Darmstadt 98 sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Regensburg son hafta oynanan Darmstadt 98 maçında 3-1 kazandı.

Darmstadt 98, Regensburg karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Regensburg, 31 gol attı ve 24 gol yedi.

Darmstadt 98, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Darmstadt 98, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.