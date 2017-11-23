Regl döneminde spor yapmak kadınları rahatlatıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nadir Comart, kadınların regl döneminde hafif sporlar yapmasının yaşanan krampları hafifleteceğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; Dr. Nadir Comart, regl döneminde birçok kadının enerjisini ve spor yapma hevesini kaybettiğini, aslında hafif sporların krampları hafifleterek kadınları rahatlatacağını söyledi. Comart, "Bir hafta boyunca sporu aksatmaktansa, düzenli sporunuzu daha ortalama bir yoğunlukta yapmayı tercih etmelisiniz. Çok fazla egzersiz de adet döneminin aksamasına veya düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Orta yoğunlukta egzersiz krampları rahatlatabilir ve şişme hissini azaltabilir. Fiziksel aktivite ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak adet dönemiyle ilişkili baş ağrılarını azaltır. Fiziksel aktivitenin bir diğer faydası iyi hissetmeyi sağlayan endorfin gibi hormonların salgılanmasını sağlamasıdır. Günde düzenli 30 dakika egzersiz krampların, şişmenin, ruh hali değişimlerinin ve diğer premenstrüel sendrom belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır" dedi.
REGL DÖNEMİ YOGA YAPIN
Comart, regl dönemi yoga yapılabileceğini ifade ederek, "Yoga pilates gibi egzersizler, stresi ve gerilimi azaltabilecek, vücutta kan ve oksijen dolaşımını artıracak, sinir sistemini sakinleştirecek nefes alma ve rahatlama tekniklerine odaklanır. Ayrıca duygulara odaklanmayı sağlayarak ihtiyaçlarınızı ve hislerinizi daha iyi ifade edebilmenize yardımcıdır. Karnı hedefleyen esneme hareketleri rahim kaslarını rahatlatır. Regl döneminde daha az tekrarla daha hafif ağırlıklar kaldırabilirsiniz. Kollar, bacaklar, sırt, karın, kalça gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştırmayı hedefleyin. Yorgun veya güçsüz hissederseniz sık sık mola verin" şeklinde konuştu.
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