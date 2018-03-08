HT Magazin'de yer alan habere göre, sergide ‘Dünya Kadınlar Günü’ adını taşıyan kukla sahnelerinden birine de yer verecek olan Bilgen, ‘‘Kadınlara özel bir kukla sahnesi yapmak öncelikle bizi ömürleri boyunca sırtlarında taşıyan, yetiştiren annelerimize, sonra da kadınlarımıza bir borçtu. Kadınlar Günü Kukla Sahnesi’ni tüm kadınlara ithaf ediyorum” dedi.

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