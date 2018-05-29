Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, gazeteci Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur 2010 yılında ayrılırken bir protokol imzalamıştı. Protokol gereği ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar da kalacaktı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde Reha Muhtar'ın ikizlerini alabilmek için açtığı velayet davasına bugün devam edildi. Duruşmaya Reha Muhtar avukatı Rezan Epözdemir il katılırken Deniz Uğur'u avukatı temsil etti. Duruşmada çiftin ikizleri dinlendi. İkizlerin dinlenmesi için mahkeme salonu boşaltıldı. İkizler pedagog eşliğinde hakime beyanda bulundu. Hakime ikizlerin 'Hem annemizi hem babamızı seviyoruz' dedikleri öğrenildi.

Mahkeme duruşmayı erteledi. Mahkeme salonundan çıkan Reha Muhtar'ın gozlerinin yaşlı oldugu görüldü. Deniz Uğur ise, 'Reha bey ile aramızda düşmanlık yok. Çocuklarımızın iyi olması için uğraşıyoruz" dedi.