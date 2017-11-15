REIDIN Emlak Endeksi fiyatlarına göre Mardin'de ev kiraları düştü

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ekim ayı sonuçları açıklandı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,29 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 Ocak ayına göre 77,50 artış yaşandı.

Ekimde İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,11, Avrupa yakasındakilerde ise yüzde 0,34 fiyat artışı oldu. Ekimde yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı, eylüle göre göre 6 puan artarak yüzde 29, banka kredisi kullanım oranı 1 puan yükselerek yüzde 41 olarak gerçekleşti. Konut satışında senet kullanım oranı ise 6 puan gerileyerek yüzde 30 oldu.

Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 30'u bitmiş, yüzde 70'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stok erime hızı ekimde adet bazlı yüzde 3,4, metrekare bazlı ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Ekimde konut satışları 1+1'de yüzde 0,28, 2+1'de 0,17, 3+1'de 0,44 artarken, 4+1'de 0,06 azaldı.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 5'lik oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu alanda son 6 aylık ortalama yüzde 4,8 şeklinde gerçekleşti.

KİRALAR EN ÇOK BURSA'DA ARTTI

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nin sonuçlarına göre konut fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,07 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,96 artış gerçekleşti.

Ekimde metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,03 artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir olurken, Mardin'de yüzde 1,17 azalış oldu.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, ekimde satılık konut fiyatları Balıkesir'de yüzde 26,86, Bursa'da yüzde 26,16, Edirne'de yüzde 23,60, Aksaray'da yüzde 22,02, Zonguldak'ta yüzde 21,91 arttı.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise bir önceki aya göre yüzde 0,85 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,84'lik artış gerçekleşti. Metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,21 artan Bursa, ekimde kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

"ARTAN MALİYETLER FİYATA YANSIMADI"

Açıklamada endekslere ilişkin görüşleri yer alan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, on ayda Tüketici Fiyat Endeksi'nde yüzde 9,42, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde yüzde 11,66, ortalama dolar kurunda ise yüzde 4,98 artış yaşandığı bilgisini verdi.

Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Konut İnşaatı Maliyet Endeksi'nde yüzde 15,32 artış yaşandığını kaydeden Yetgin, "Buna rağmen, markalı konut üreticilerinin, yüzde 3,44 fiyat artışına gitmeleri, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

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