Reims - Le Havre rakamlar

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Reims, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Le Havre takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Reims 84 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Le Havre 57 puanda ve 8. sırada. Reims son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Le Havre, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 664 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reims kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Le Havre sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Reims son hafta oynanan Troyes maçında 2-0 kazandı.

Le Havre, Fc Tours karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Reims, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Reims, kendi sahasında 39 gol attı, 7 gol yedi.

Le Havre, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Le Havre 22 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.