Reims - Le Havre rakamlar

Reims ve Le Havre, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Reims 84 puanla 1. sırada, Le Havre 57 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Le Havre, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 664 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reims kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Le Havre sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Reims son hafta oynanan Troyes maçında 2-0 kazandı.

Le Havre ise Fc Tours karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Reims, 39 gol attı ve 7 gol yedi.

Le Havre, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Le Havre 22 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.