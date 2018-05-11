Reims - Nimes maçı heyecanı

Reims ve Nimes, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 87 puanlı Reims 1. sırada bulunuyor, Nimes 72 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nimes, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 144. İddaa'da Reims kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Nimes kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Reims son hafta oynanan Amiens maçında 1-2 yenildi.

Nimes, Laval karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Reims, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Reims, kendi sahasında 39 gol attı, 8 gol yedi.

Nimes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nimes, 35 gol atarken 19 gol yedi.