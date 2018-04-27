Reims - Niort karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Reims, 27 Nisan 2018 Cuma günü Niort takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 81 puanlı Reims 1. sırada bulunuyor, Niort 41 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Niort son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 190 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reims kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.80, Niort sahadan galip ayrılırsa 7.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Reims önceki hafta Troyes mücadelesinde 2-0 kazandı.

Niort ise Strasbourg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Reims, 36 gol attı ve 6 gol yedi.

Niort, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Niort 20 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.