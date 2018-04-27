Reims - Niort karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 maçında Reims ile Niort, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 81 puanlı Reims 1. sırada bulunuyor, Niort 41 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Reims, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Niort, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Reims kazanır 1.25, berabere biter 3.80, Niort kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Reims son hafta oynanan Troyes maçında 2-0 kazandı.

Niort ise Strasbourg maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Reims, 36 gol attı ve 6 gol yedi.

Niort ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Niort, 20 gol atarken 29 gol yedi.