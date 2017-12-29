Reina'nın eski işletmecisi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşı 39 kişinin hayatını kaybettiği 79 kişinin de yaralandığı DEAŞ terör saldırısındaki zararlarının karşılanması yönündeki taleplerine olumsuz yanıt veren İstanbul Valiliği aleyhine 15 milyon TL tazminat davası açtı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, DEAŞ terör örgütünün saldırısı sonucu işletmesinin zararının giderilmesi için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Valilik olumsuz yanıt verince Koçarslan, 5 milyon maddi 10 milyon manevi olmak üzere 15 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Koçarslan'ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu aracılığıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, İstanbul Valiliği'nin gerekli tedbiri almadığı, saldırı sonrası işletmenin yeniden açılmasına onay vermediği, bu nedenle de marka değerinin zarara uğratıldığı belirtildi.



"İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Dilekçede, "Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekkilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekkil, 2017'de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatları dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezervasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır " denildi.



"İMAJI BOZULDU"

Dilekçede, "Terör saldırısı nedeniyle müşterinin kafasındaki imajı bozuldu. Ticari itibarı çok büyük darbe aldı. Rezervasyonlar iptal edildi. Yapılan sözleşmeler feshedildi. Maddi tazminat talebimizin reddetmesi üzerine manevi tazminat talebiyle birlikte dava açmak zorunda kaldık" vurgusu yapıldı.



"1 MİLYAR DOLAR ZARAR VAR"

İşletmenin kar ve mal kaybı ile marka değer kaybının 1 milyar dolar olduğu belirtilen dilekçede, "Maddi ve manevi olarak müvekkilin zararı 1 milyar dolardır. Ancak bu rakam tahmin ettiğimizin çok altındadır. Maddi ve manevi zararlarımız bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" denildi.



SALDIRIDAN 12 AY ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ



Mehmet Koçarslan'ın 13 Ocak 2106 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne güvenlik endişelerini belirterek yardım istediği de avukatın dava dilekçesinde yer aldı. Koçarslan'ın saldırıdan 1 yıl önce yazdığı dilekçede "İstanbul'da son günlerde yaşanan ve özellikle turizmi hedef alan ölümlerle sonuçlanan terör saldırıları karşısında son derece üzüntülü ve endişeliyiz. Özellik Reina ünvanlı işletmemizin dünyaca ünlü bir eğlence merkezi ve sürekli kalabalık bir ortam olmasından dolayı olası terör saldırısına hedef olabileceği ihtimali kuvvetlidi. Eemniyet güçlerinin işletmemizde ekstra güvenlik tedbirleri ve önlemleri alması gerektiği; emniyet tedbirleri ve görevleri hakkında işletmemizin de ne gibi ekstra önlemler alabileceği konusunda müdürlüğünden görüşlerinizi talep etmekteyiz" denildi. Koçarslan'a valilikten yanıt geldiği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 2 sayfalık "Risk Analiz Raporu", 21 Şubat 2017 tarihli yazısı ile Mehmet Koçarslan'a bildirildiği belirtildi.

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