Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılamasına Silivri'de başlanıyor.

DHA'nnı haberine göre, Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

reina

reina saldırısı