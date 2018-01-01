Geçtiğimiz yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısının ardından kapatılan ünlü gece kulübü Reina, 1 yıl aradan sonra havadan görüntülendi.

Gerçekleşen terör saldırısından önce boğazın en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'nın harabeye dönmüş son hali ise görüntülerle gözler önüne serildi.

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