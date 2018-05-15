Suriye rejiminin İdlib kentine yönelik bombalı saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye rejimi, Sukhoi 22 tip savaş uçağıyla İdlib kentindeki Urm El-Javz, El-Rami kasabaları, Basnkul ve Ariha mevzilerine yönelik saldırılarda sivilleri vurdu. Saldırılarda 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu kaydedildi.

Son olarak Marzita kasabasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER