Rekabet Kurulu'ndan Arçelik'e soruşturma

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, soruşturmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal

edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatıldığı ifade edildi.

Vestel Elektronik de dün aynı gerekçe ile yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.