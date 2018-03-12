Rekabet Kurulu'ndan Arçelik ve Vestel'e soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, Vestel Ticaret AŞ ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.