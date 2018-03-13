Rekabet Kurumu 9 kargo şirketine soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık, Aras Kargo, Asilkar Lojistik, MNG Kargo, Paket Taşımacılık Sistemleri, Solmaz Nakliyat, STF Kargo Nakliyat, TNT International Express Taşımacılık ve Ünsped Paket Servisi (UPS) şirketlerini kapsadığı belirtildi.

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