Rekabet Kurumu'ndan Doğan Grubu açıklaması

Torlak, Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde yaptığı konuşmanın ardından konuyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:
"Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." ifadelerini kullandı.
sahibinden.com'a açılan soruşturma
Ömer Torlak, platform ekonomilerinin yıkıcı etkileri karşısında rekabetin korunmasının önemine dikkati çekerek, platform ekonomilerinin tüketiciye ciddi faydalar ürettiğini, mal ve hizmetlerin arama ve işlem maliyetlerini düşürdüğünü, arz ve talebin buluşmasını kolaylaştırdığını, piyasalara giriş engellerini azalttığını söyledi.
Platform ekonomilerine yönelik olarak tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de çalıştığını dile getiren Torlak, şunları kaydetti:
"Hakim durum söz konusu olursa platform ekonomisi bakımından tüketiciden daha yüksek bedel talep edilebilir. Örnek, sahibinden.com... Yürüyen bir süreç bizim açımızdan... Yürüyen süreçle ilgili detay bilgi vermek uygun olmaz. Ama eğer kullanıcılardan geçmiştekinden çok daha yüksek bir kira bedeli talep ederseniz ve bu kira bedeli, gerçekleştirdiğiniz inovasyonlar ve yeniliğin maliyetlerinin çok çok üzerindeyse o takdirde bunun bir izahı olmalı. Yani daha önce bin lira yıllık bedel istediğiniz kullanıcıdan 50 bin lira, 100 bin lira bedel istemeye başladığınızda burada evet, bu platform ekonomisinin inovasyonunu güçlendirme, yeniliğini ve güvenliğini artırma gibi birtakım Ar-Ge çabalarınız makul karşılanabilir ama gerçekten makulle izah edilemeyecek bir noktaya gelindiği zaman nihayetinde bu bedel müşteriye yansıtılacağı için tüketici zarar görecektir."
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