Rekabet Kurumu'ndan iki bankaya ceza geldi

Ceza alan bankalar ING Bank ve The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi oldu.

ING Bank'a 21 milyon 112 bin TL, The Royal Bank of Scotland'a ise 66 bin 429 TL ceza kesildi. Cezalar bankaların Türkiye'de elde ettkleri gelirler üzerinden belirli bir oranla kesildi.

Soruşturmaya konu Mitsubishi UFJ Turkey AŞ, Citibank A.Ş., Deutsche Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi, MerriII Lynch Yatırım Bank A.Ş., Société Générale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve UBS AG'ye ise ceza verilmedi.

Rekabet Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açııklamanın tam metni şöyle: