Türkiye'de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini artırmanın yanı sıra reklamverenlerin haklarını korumak için 26 yıldır çalışmalarını sürdüren Reklamverenler Derneği’nin 15’inci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 5. kez RVD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Pura, “Paydaşlarımızla birlikte pazarı büyütmek, yarınlar için daha olumlu bir ortam oluşturmak ve zaten var olan potansiyeli değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde de önceki dönemlerde olduğu gibi, amacımız hep derneğimizi bir adım daha ileriye götürmek oldu” dedi.



Pura, 14’üncü faaliyet döneminde Yönetim Kurulu’nda ve Yürütme Kurulları’nda görev alanlara emekleri için teşekkür etti. Pura, RVD’nin geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, global reklam yatırımlarının yüzde 90'nını kontrol eden ve reklam sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olan Dünya Reklamverenler Federasyonu’nun yönetimine de beşinci kez seçildikleri bilgisini paylaştı.





Reklam yatırımlarının büyümesi için şeffaflık ve güvenin sağlanması gerekiyor

Geçtiğimiz dönemde iletişim dünyasının en önemli gündeminin “şeffaflık” ve “güven” olduğunu belirten RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “İngiltere Reklamverenler Derneği’nin (ISBA) 8 Mart 2017’de reklamveren, reklam ajansı ve medya sektöründen 300’den fazla üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıdan çıkan ana mesaj “şeffaflık ve güven”in gerekliliğiydi. Bugün dünya, bu kavramların eksikliğinde büyümenin mümkün olmayacağını konuşuyor” dedi.



Reklamverenler Derneği, IAB Türkiye ve Reklamcılar Derneği’nin markaların dijitale yaptığı yatırımları korumak ve dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele etmek amacıyla Dijitalde Güvenli Reklam Platformu’nu (GÜR) kurduğunu hatırlatan Pura, “Biz GÜR ile dijitalden başlayarak bu konuda gerekli aksiyonları almaya başladık. Bu oluşumun ileride diğer mecraları da kapsaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İletişimde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı

Konu ile ilgili Yürütme Kurulu”nun Ocak 2018 itibariyle dernek çatısı altında çalışmalara başladığını anlatan Pura, “Kurul, toplumda karşılık bulacak, kapsayıcı ve çok paydaşlı bir yaklaşımla reklamlarda ve dizilerdeki cinsiyet eşitsizliği konusunda önlem alınması ve bunun özdenetimle desteklenmesi hedefi ile çalışacak” diye konuştu.



Pura, “Dönüşümü öncelikle reklamlarda sonra da dizilerde sağlayacak bir strateji izleyeceğiz. Türkiye’deki herkese reklamlarıyla ulaşan ve sektörün önde gelen reklamverenlerini temsil eden bir dernek olarak, bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığımızı ve toplumda kadın-erkek eşitsizliğini normalleştiren kemikleşmiş, basmakalıp düşüncelerin değişmesine katkı sağlayabileceğimizi düşünerek üye şirketlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı başlattık” dedi.