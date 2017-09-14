Rekolte kaybı Antep fıstığının fiyatını ikiye katladı

Hasat döneminin hummalı şekilde sürdüğü Antep fıstığı üreticisi, ürün azlığından yakınıyor. Normal şartlarda ağaç başı ortalama 40 kilogram ağaç başı ürün alan üreticiler, genetik özelliği nedeniyle "yok yılı"nda olan ağaçlardan ortalama 20 kilogram ürün toplayabiliyor.



Geçen sezon 130 bin ton civarında rekoltenin elde edildiği Antep fıstığında bu sezon ise 30 ila 50 ton arasında rekolte öngörülüyor. Rekoltede yaşanan gelişmeler, fiyatlarda da artışa neden oldu.



Antep fıstığında rekolte düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışı, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nı da etkiledi. Antep baklavasının olmazsa olmazı olan fıstıktaki fiyat artışı, baklava tezgahlarına da yüzde 15 yansıdı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar yaptığı açıklamada, Antep fıstığının genetik yapısı itibarıyla bir yıl bol, ertesi yıl ise az ürün verdiğini dile getirdi.Geçen yıl "var yılını yaşayan fıstığın bu yıl hasatta üreticiyi mutlu etmediğini anlatan Uçar, geçen yıl 130 bin tona yakın rekolte elde edilen Antep fıstığının sezonu neredeyse üçte birlik üretimle kapatmasını beklediklerini vurguladı.





Rekoltedeki düşüş nedeniyle fiyatların yukarı yönlü artışa geçtiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:



"Geçen sene rekolteyi daha fazla bekliyorduk ama beklentimizin altında kaldı. Eğer beklediğimiz gibi olsa geçen seneki fazla ürün bu seneye takviye olacaktı ama geçen seneki üretim tam olarak ihtiyacı karşılamaya yetti. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle fiyatlar yüzde 80 kaydetti. Bu sene rekoltenin 30 ila 50 bin ton arasında olmasını bekliyoruz. Bu da demek oluyor ki bu sene son 15 yılın en az mahsulünü aldık."



Fiyatlar hakkında bilgi veren Uçar, toptan olarak baklavada kullanılan birinci sınıf boz iç fıstığın geçen sene 45-50 liradan satılırken bu yıl 100-110 lira arasında, çerezlik fıstığın ise geçen yıl 25-30 lira arasında alıcı bulurken şimdilerde 45-50 liradan üreticiye ulaştığını kaydetti.

Gaziantep'te merkezli Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş da bayram gibi özel günlerin dışında günlük ortalama 10 ton baklava üretiminin gerçekleştirildiği kentte Antep fıstığının olmazsa olmaz lezzetler arasında yer aldığını söyledi.





Baklava için en önemli girdi maliyetinin Antep fıstığı olduğunu dile getiren Aktaş, "Antep fıstığında yaşanan artış ortada. Ancak biz bu rakamları baklavaya yansıtmak istesek tüketici için büyük bir zorluk ortaya koşmuş oluruz. O yüzden kentteki belirli başlı bilinen markalar olarak yüzde 15 civarında zam yaptık. Böylelikle aradaki farkı da kendi karlarımızdan karşılamaya çalıştık" diye konuştu.



Daha önce kilogramı 60 liradan satılan kuru baklavanın, fıstıktaki fiyat artışı nedeniyle 70 liradan alıcı bulduğunu bildiren Aktaş, bilinen markaların zamma rağmen kaliteden ödün vermeden üretime devam ettiğini sözlerine ekledi.

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